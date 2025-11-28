Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, ziyarette KKTC firmalarının fuara katılım finansmanının Türkiye hükümeti tarafından karşılandığına dikkat çekerek, bu anlamlı katkıdan dolayı Bakan Bolat’a teşekkürlerini sundu.

Türkiye Ticaret Bakanlığının son yıllarda fuarlarda KKTC stantlarının daha ön planda yer almasını sağlamasıyla KKTC firmalarının daha görünür olmaya başladığını belirten Tekakpınar, bunun çok faydasının görüldüğünü vurguladı. Tekakpınar, bu çerçevede Bolat’a anı plaketi de takdim etti.

“10. İİT Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı”na Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla, 14 KKTC firması katıldı. Fuar, yarın sona erecek.