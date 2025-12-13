İlk olay, saat 10.30 sıralarında Geçitkale’de Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Park halinde bulunan KP 704 plakalı araç çalıştırıldığı sırada, muhtemelen motor bölümünden sızan akaryakıtın alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çıkan yangın nedeniyle aracın motor bölümündeki tüm plastik aksamlar ile ön kaput boyasının yanarak zarar gördüğü belirtildi.

İkinci yangın ise aynı gün saat 21.00 sıralarında Gazimağusa Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan NM 988 plakalı motosiklette, yine muhtemelen motor bölümünden sızan akaryakıtın alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu motosikletin tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.