Güvercinlik-Çayönü yolunun düzenlenmesini talep eden bölge halkı bugün eylem yaptı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bölgeye gelerek, eylem yapan vatandaşları bilgilendirdi.

Bakan Arıklı, “Eyleminiz için teşekkür ediyorum. Maalesef Kıbrıs’ta ağlamayana meme vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Güvercinlik-Çayönü yolunun gündemlerinde olduğunu belirten Arıklı, “Bilin ki bizim elimizde olmayan birtakım sorunlar çıktı. Burada bulunan dört tane köprü eski eser statüsüne alındı ve bu yüzden projeyi bir türlü başlatamıyoruz” dedi.

Erhan Arıklı, Karpaz-Manastır yolunu yapacak olan firma yetkilileriyle bugün bir görüşme yaptığını da açıklayarak, “Karpaz yolunu erteleyin Güvercinlik-Çayönü yolunu ele almalarını söyledim. Ayın 15’ine kadar makineler buraya getirilecek ve ay sonuna doğru da yol yapılacak” dedi, bölge halkına söz verdi.

Arıklı, bölge halkından herhangi bir engel çıkması durumunda destek istedi.