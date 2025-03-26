Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili soruşturmada otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TV Bolu'nun haberine göre; Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Aralık 2024'te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, otel yönetiminin yangın sırasında otelden ayrıldığı ve güvenli mesafeden yangını izlediği iddiaları kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada daha önce otel sahibi Halit Ergül de dahil olmak üzere çok sayıda kişi tutuklanmıştı.