Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından kurtulan personelden Tuni Urhan gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

42 yaşındaki Urhan, "Bundan sonra buranın yoluna bile girmem. Orası artık herkes için kabus gibi bir yer" yorumunda bulundu.

Mini bar bölümü çalışanı Urhan yangın anına ilişkin mutfak çalışanı arkadaşının, kaldıkları odanın kapısını çalarak kendilerini uyandırdığını ve "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın" dediğini, hazırlanarak dışarıya çıktıklarını aktardı.

Aynı otelde babasının da çalıştığını söyleyen Urhan, otelle ilgili ahşap kapı, merdivenlerin otelin içinde olması, mutfakta yangın tüpü bulunmaması gibi yangın sonrası ortaya çıkan detayları şöyle anlattı:

"Onlar üçüncü katta kalıyordu, yatakhaneleri oradaydı. Babamı aradım, 'Yangın var, hemen çıkın.' diye. Bunu söylemeden önce kapıdan çıktık, patlama oldu. Patlamayla dumanlar, alevler altıncı kata kadar büyümeye başladı. Sözde bir yangın merdiveni vardı; müşteri katlarına açılan ama merdivenin sonu dışarıya açılmıyor. Otelin SPA bölümüne açılan bir yangın merdiveni; kapısı ahşap ve 11. kattan aşağıya kadar halı kaplı yangın merdiveni sözde. Diğer merdiven ise bizim kullandığımız personel merdiveni, ikisi de otelin içerisinde. Mutfakla ilgili bilgim yok ama gördüğüm yerlerde yangın tüpü yoktu. Alarm çalmadı, otomatik yangın sistemi olması gerekir normalde, o sistemler zaten çalışmadı. Yangın alarmı falan da yoktu." diye konuştu.

Urhan, otelde daha önce yangın yaşanmadığını fakat her hafta bir problem çıktığını dile getirerek, otelin eski, bakımsız ve ilgilenilmeyen bir otel olduğunu açıkladı.

Otelde geçen yıl 12 Aralık'ta yapılan denetimde, personel merdivenine 'Bu asansörü kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı kırmızı etiket takıldığını aktaran Urhan asansörün kullanılmaya devam ettiğini söyledi ve şunları anlattı:

"O asansör kullanılmaya devam etti. Kaldığımız odaların karşısında elektrik panosu, yanında yakıt deposu var. Oradan gaz sızıntısı olmuştu yaklaşık 1,5 hafta boyunca. En sonunda odamızı boşaltmak zorunda kaldılar denetimciler gelince. Borular patlıyordu, gaz sızıntıları, yani sürekli problem vardı zaten. Yangın olmasaydı da otel zaten sürekli problemliydi ve herhangi bir şey olacaktı. Personel zaten kendi arasında konuşuyordu 'Bu otel bir gün başımıza yıkılacak, sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diye.

Urhan, yangının küçük çaplı olarak ihbar edildiğini, ihbarı yapan kişiye ulaşılamadığını ve ilk etapta küçük itfaiye aracının otele geldiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"O da zaten yetersiz kalıyor. Yaklaşık 1-1.5 saat sonra bütün itfaiye, kurtarma ve diğer ekipler geldi. Yangın zaten artık çok şiddetlenmeye başlamıştı. Duyduğuma göre de gelen o ufak itfaiye aracındaki arkadaşlar, 'Yangın bizim müdahale edebileceğimiz gibi değil, bize ufak ihbar yapıldı.' diye itfaiyeye haber veren de o. Yangında hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hemşire arkadaşımız vardı, garson arkadaşımız vardı. Personelden çok fazla kayıp olmadı bu arkadaşlar dışında. Maalesef, onları kaybettik. Personeli ilk uyandırdıkları için çok fazla kayıp olmadı. Tam bir cehennemdi. Çığlıklar, 'Çıkamıyoruz, yardım edin, ambulans yok mu?' diye..."