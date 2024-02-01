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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile Maliye Bakanlığı  arasında bakanlık tarafından devlet kefareti ile üstlenilen borçların faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın’da imzalanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu  ile Maliye Bakanı  Özdemir Berova imza koydu. 
Protokole göre , Türk Lirası cinsi borç senetlerine  uygulanacak faiz oranlarının %yüzde 42 Amerikan dolar  cinsi borç senetlerine uygulanacak  faiz oranlarınının da  %4 üzerinden 2024 yılı sonuna kadar yenilenmesi konusunda mutabakata varıldı.