Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında bakanlık tarafından devlet kefareti ile üstlenilen borçların faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın’da imzalanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Maliye Bakanı Özdemir Berova imza koydu.

Protokole göre , Türk Lirası cinsi borç senetlerine uygulanacak faiz oranlarının %yüzde 42 Amerikan dolar cinsi borç senetlerine uygulanacak faiz oranlarınının da %4 üzerinden 2024 yılı sonuna kadar yenilenmesi konusunda mutabakata varıldı.