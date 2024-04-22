Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.04 2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ahmet DEMİRBİLEK (E36) yönetimindeki UH 224 plakalı boş tüp yüklü kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.