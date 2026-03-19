Berova, bu kararın ekonomik dengeyi koruma ve iş dünyasında öngörülebilirlik sağlama amacı taşıdığını kaydetti.

BRT’de “Gündem12” programına katılan Maliye Bakanı Berova, ülkede zor bir ekonomik süreçten geçildiğini kaydederek, hükümetin “acil önlem paketi” adı altında hayat pahalılığına ilişkin düzenlemeye gitmek zorunda kaldığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan karar uyarınca nisan ayında üç aylık hayat pahalılığının ödeneceğini, bir sonraki ödemenin ise 2027’de yapılacağını söyledi.

Dün bu konuyu UBP grubunda, hükümet ortaklarıyla ve Bakanlar Kurulu’nda görüştüklerini belirten Maliye Bakanı Berova, Meclis’e yasa tasarısı gönderdiklerini de kaydetti.

Özdemir Berova, şunları da ifade etti:

“Ocak, şubat ve mart ayında oluşacak hayat pahalılığını nisan ayı sonunda hem memurumuza hem işçimize yansıtacağız. Eş zamanlı olarak asgari ücrette de yeni bir düzenleme yapacağız. Çalışan kesime ve iş dünyamıza uzun soluklu, öngörülebilir bir alan yaratarak ortaya çıkacak hayat pahalılığı sarmalını kırmak adına 9 aylık bir süre öngöreceğiz. Bu artışlar yapıldıktan sonra ocak ayına kadar olan süreçte yeni bir artış olmayacak. Ocak ayında ise yasamız gereği yılda iki kez ve konsolide olarak hayat pahalılığı ödemesi yapılacak.”