Törene, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına II. Piyade Alay Komutanı Muhabere Albay Hüseyin İlkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına 14. Mekanize Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Harun Yılmaz, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke Kaymakamı Kemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler ile bölge halkı katıldı.

Protokol sırasına göre çeleklerin anıta konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Kaymakamlık adına Yeşilyurt İlkokulu öğretmeni Adil Ustam ile Şehit İzzet Emin Büstü’nün yapılmasına katkı koyan Türker Çakıcı birer konuşma yaptı. Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri şiirler okudu. Tören, şehitler için duaların okunmasıyla son buldu.

-Ustam: “60 kişilik Mücahit gücüne karşı 400 kişilik Rum kuvvetleri saldırıya geçti”

Yeşilyurt İlkokulu öğretmeni Adil Ustam törende yaptığı konuşmada, 19 Mart tarihinde Çamlıköy ve Gaziveren’de yaşanan tarihsel süreç hakkında bilgi vererek, Rum saldırılarının sabahın erken saatlerinde aynı anda başladığını anlattı.

60 kişilik Mücahit gücüne karşılık 400 kişilik Rum kuvvetlerinin saldırıya geçtiğine dikkat çeken Ustam, sınırlı imkânlara rağmen Mücahitlerin yiğitçe mücadele ettiklerini kaydetti.

Ustam, tüm şehitlerin gönüllerde yaşayacaklarını ifade ederek, “Ruhları şad olsun.” dedi.

-Çakıcı: “Emin İzzet henüz 16 yaşında liseye giden çok akıllı bir talebeydi.”

Türker Çakıcı ise törende yaptığı konuşmada, 1963 yılında Mücahitlik yapmaya başladığını belirterek, o dönemde yaşananlar hakkında bilgi verdi. Rumların köye buldozerler içerisine yerleştirdikleri otomatik silahlarla saldırdıklarını kaydeden Çakıcı, Mücahitlerin köylerini çok iyi müdafaa ettiklerini ifade etti.

Çakıcı, Emin İzzet’in de bu dönemde şehit olduğunu söyleyerek, “Emin İzzet henüz 16 yaşında liseye giden çok akıllı bir talebeydi.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, devlet yetkililerine de seslenen Çakıcı, vatan mücadelesinde yaşamlarını kaybeden şehitlerin büstlerinin yapılmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda çalışma başlatılması çağrısında bulundu.

Türker Çakıcı, özellikle eğitime de önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, birçok kişinin Kıbrıs’ta yaşananları tam olarak bilmediğini söyledi. Özellikle Güzelyurt’ta şehit edilen Doktor Erol Ahmet’in bilinmediğini ve onun da Şehit Emin İzzet gibi bir büstünün yapılmasının önemli olduğunu aktaran Çakıcı, onun gibi daha birçok şehit olduğunu ve bunların listelerinin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çakıcı, konuşmasının sonunda gazilere sağlık ve şehit düşen tüm Mücahitlere de rahmet diledi.