Polis, 9 Mart 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen ortak operasyonda zanlıların park alanında bir gram hintkeneviri uyuşturucuyla yakalandığını belirtti. Polis, iki zanlının tutuklandığını, olay mahalinde şüpheli olarak tespit edilen F.J’nin kaçmaya çalıştığını, onun da makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Polis, yapılan araştırma sonucu bir gram uyuşturucuyu park alanına F.J’nin bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, F.J’nin evinde 19 paket halinde satışa hazır 20 gram hintkeneviri, üzerinde kokain ve kenevir kalıntısı olan hassas terazi, 43 adet hap, 4 paket halinde 105 gram daha hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı F.J’den yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 6 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 145 adet hap aldığını, bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da 3 ayrı konuma 15 gram kenevir ve 2 adet hap bıraktığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, M.K. ile M.A’nın ülkede öğrenci olarak bulunduklarını, sabıkaları olmadığını belirterek, teminat talep etti. Polis, zanlı F.J’nin 2021 yılından tutuklandığı 9 Mart tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını, uyuşturucu verme suçu işlediğini, ayrıca birden fazla tür uyuşturucuyla yakalandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı M.K. ile M.A’nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve birer kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve kişi başı 40 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi. Yargıç, zanlı F.J’nin ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.