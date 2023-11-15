Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

14.11.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Bostancı’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.(E-36) bir taraf olup, G.T.(E)’nin ikametgahının bahçesine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, G.T.(E) ve B.T.(E)’nin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup ciddi bir şekilde darp ettikleri sırada, G.T.(E-36) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile G.T.’yi kulak kısmından yaralamıştır. G.T. kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. G.T.(E-36), H.T.(E-47) ve O.T.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.