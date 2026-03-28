Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu krizindeki gelişmeler nedeniyle piyasalar oynak seyrini sürdürüyor.

ABD ve İsrail'in İran hedeflerine düzenlediği son saldırılar ile İran'ın Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları, küresel emtia piyasalarını sarsmaya devam ediyor.

Küresel petrol piyasaları sert bir yükselişe sahne oldu. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 6,3'lük artışla 114 doların üzerine çıkarak Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Batı Teksas Orta Kalitesi (WTI) vadeli işlemleri yüzde 6,2'lik artışla 100 doların üzerine çıktı.

Şubat sonundan bu yana Brent ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 45 artarken, WTI yüzde 40 değer kazandı.