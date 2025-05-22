KTBB’den yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen panelin ardından Kıbrıs'tan Brüksel'e giden belediye başkanlarının Brugge Belediyesi’ne resmi ziyarette bulundukları belirtildi.

Brugge Belediyesi Müdürü Colin Beheydt tarafından karşılanan heyete, Brugge Belediyesi Mobilizasyon Proje Sorumlusu Slabbinck Bart tarafından şehir içi ulaşım modelleri ve çevre dostu yerel yönetim anlayışı konusunda sunum yapıldı.

Brugge Belediyesi Genel Sekreteri Franky Demon da, K. T. Belediyeler Birliği heyeti ile bir araya gelerek, başkanlarla görüştü.

Heyet, Brugge Belediyesi’ndeki temaslarının ardından, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu da resepsiyonda Belediye Başkanlarına eşlik etti.

K. T. Belediyeler Birliği heyeti, Brüksel ziyaretinin tamamlanmasıyla bu akşam yurda dönüyor.