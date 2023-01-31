Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi, özel sektör, yargı mensupları ve BTHK’nın yerel ihtiyaçlara göre belirleyeceği diğer ilgili kesimlere de açık olacak.

BTHK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, siber zorbalık ve siber saldırılardan korunma ile ilgili, her biri 30-45 dakika olan 4 konu başlığından oluşacak eğitime katılanlara katılım sertifikası verilecek.

Açıklamada, katılımcıların “Siber Zorbalığa Karşı Siber Güvenlik Temel Bilgileri”, “Bilgi Güvenliği ve Kurumsal Bilgi Kaynakları (ISO 27001)”, “Güvenli İnternet Kullanımı (İnternet / Web Güvenliği)” ve “Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)” konularında eğitim göreceği belirtildi.

Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi, 20 Kasım 2022’de KKTC’de bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber dayanıklılığının artırılması amacıyla BTHK ile TBD arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenecek.

BTHK tarafından Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi ile ilgili yapılan duyuruda, “Siber saldırılar son yıllarda yoğun olarak çocuk ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylere, kritik altyapılara, KOBİ’lere ve tedarik zincirlerine yönelmiştir. Kamu Kurumları (okullar dahil) başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren personelin Siber Güvenlik Farkındalığı çok önemlidir. Düzenli olarak verilen siber güvenlik eğitimleri, kurumların ‘Siber Olgunluk Seviyesi’nin ve ‘Siber Dayanıklılığı’nın arttırılmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır” denildi.

Eğitimle ilgili detaylara BTHK resmî sitesinden ulaşılabiliyor.