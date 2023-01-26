Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ile Tebebrrüken Uluçay ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

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