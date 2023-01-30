Kalp krizi en sık rastlanan ölüm nedenleri arasında üst sırada yer alıyor. Her yaştan ve cinsiyetten insanı etkileyebilen kalp krizine erken müdahale hayat kurtarıyor. Kalp krizinin ani geliştiği düşünülse de bazı durumlarda kalp krizi erkenden uyarı verebiliyor. Günlük hayatta çok sık yaşanan bir rahatsızlığın önemli kalp krizi belirtisi olduğu öğrenildi.

KRİZ GEÇİREN KADINLARIN ÇOĞU AYNI BELİRTİYİ YAŞAMIŞ

Birçok kadın kalp krizi geçirmeden önce kaygı, mide ekşimesi veya 'komik bir dönüş' gibi diğer durumlar yaşadığını belirtiyor. Bir çalışma, kadınların yaklaşık yüzde 40'ının kalp krizi geçirmeden önce hazımsızlık yaşadığını buldu. Genellikle yemeklerden sonra yaşanan ve kolayca göz ardı edilebilen bu belirtinin uzun sürmesi riskli durumlar hakkında uyarı verebiliyor.

KALP KRİZİNDEN ÖNCE YAŞANIYOR

Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada, hazımsızlığın kardiyak olaydan önceki ay kadınlarda yaygın bir olay olduğu keşfedildi. Kohortun yaklaşık yüzde 39'u kalp krizinden önce hazımsızlık bildirdi. Bununla birlikte, kalp krizi sırasında hazımsızlık yaygın değildi.

YETERSİZ ARAŞTIRMALAR YANLIŞ TEŞHİSLERE NEDEN OLABİLİYOR

Çalışmanın amacı, uyarı işaretlerinin tam bir resmini sağlamak için kadınların koroner kalp hastalığı semptomlarını doğru bir şekilde tanımlamaktı. Araştırmacılar, "'Tipik' kardiyak semptomların mevcut tanımı, öncelikle beyaz, orta yaşlı erkeklerin deneyimlerine dayanmaktadır." Uzmanlar, bunun "klinisyenler ve sıradan bireyler arasındaki yanlış anlaşılmalara katkıda bulunduğunu, yanlış teşhislere yol açtığını ve kadınların tedavi aramayı ertelemesine neden olduğunu" söyle

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Araştırmacılar, daha önceki araştırmalarda, kadınların yüzde 85 ila 90'ının kalp krizine giden dönemde birkaç farklı semptom tanımladığını bulduğunu belirtti.

Kadınların olaydan bir ay önce yaşadığını bildirdiği en yaygın beş semptom şunlardı:

Olağandışı yorgunluk (yüzde 71)

Uyku bozukluğu (yüzde 48)

Nefes darlığı (yüzde 42)

Hazımsızlık (yüzde 39)

Anksiyete (yüzde 36)

Kadınlar kalp krizi sırasında şunları bildirdi: