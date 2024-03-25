Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

20 ve 24 Mart 2024 tarihlerinde, Yeniboğaziçi Camisi’nin giriş kapısı cürüm işlemek kastı ile açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, camiye ait anahtarlar ile yardım parası kutusunun kilidi kasten kırılıp hasara uğratıldıktan sonra, kutu içerisinde muhafaza edilen 600 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.M.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.