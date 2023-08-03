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Bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintisi

01.08.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden A.E.A.(E-25)’nın, tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 941341 seri numaralı, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte para yı, Türk Lirasına çevirmek maksadıyla veznede görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Polisin açıklaması şu şekilde:

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