Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, hava bugün açık ve az bulutlu öğle saatleri iç ve doğu kesimler parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Bölgede hava, yarından itibaren cuma gününe kadar açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36 ve sahillerde 29–32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.