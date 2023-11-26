Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerimizde ise hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Denizlerimizde rüzgâr da güney ve batıdan 7 ile 8 yer yer 9 kuvvetinde esecek. Deniz çok kaba dalgalı olacak.

Tahmini dalga yüksekliği 3 ile 4 yer yer 5 metre olarak tahmin edilirken, görüşün orta, yağış anında zayıf olması bekleniyor.