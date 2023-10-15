Hava parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

Denizlerimizde ise hava parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Denizlerimizde rüzgâr ise güney ve batıdan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek.

Deniz orta yer yer kaba dalgalı olacak.

Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 yer yer 2,5 metre olarak tahmin ediliyor.

Denizdeki görüş mesafesinin iyi olması ön görülürken yağış anında orta olması bekleniyor.