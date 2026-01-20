Gündem Kıbrıs Özel Haber

Ülkenin tanınmış iş insanlarından biri olan Mehmet Bulanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başından geçen bir olayı anlatarak, ülkede yaşayan yaşlıların yollarda kalmaması gerektiğini belirterek, kurumların harekete geçmesi gerektiğini, eğer kurumlar bu görevi üstlenmeyecekse kendisinin bu göreve talip olduğunu ifade etti.

Bulanık, yaptığı paylaşımda, “Sabah yürüyüşüm sırasında, hastaneden çıkmış ve soğuk havada evine doğru yürümeye çalışan yaşlı bir amcaya rastladım. Ayaklarını sürüyor, eli ayağı titriyordu; bir saatte ancak 600 metre ilerleyebilmişti. Bu halde onu yalnız bırakamazdım, arkadaşlarımızdan rica ederek evine kadar güvenle götürülmesini sağladım. Bunu kendimi anlatmak ya da “el uzattım” demek için paylaşmıyorum. Sosyal sorumluluk bireysel övgü değil, kurumların üstlenmesi ve projelerle kalıcı hâle getirmesi gereken bir görevdir. Yaşlılarımız bu soğukta yollarda kalmamalı. Eğer kurumlar yapmıyorsa, ben talibim; bu işler kimseye tesadüfen nasip olmaz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Bulanık, sabah yürüyüşü sırasında yolda zor yürüyen yaşlı birini gördüğünü ve kendisi ile konuştuğunu söyledi. “Ben yürüyüşten dönerken yaşlı amcamızın bir saatte sadece 600 metre yürüyebildiğini gördüm. Soğuk havada eli ayağı titriyor ve zor yürüyordu. Nereye gittiğini sorduğumda hastaneden çıktığını ve Çatalköy’deki evine gittiğini söyledi. Kendisini yolda yalnız bırakamazdım ve ben de bir insan olarak üzerime düşeni yaptım” dedi.

Devletin, yalnız yaşayan ve acil durumlarda ulaşım imkânı olmayan yaşlı kişilere gerekli desteği vermesi gerektiğini söyleyen Bulanık, “Belediyeler yaşlı insanlarımıza gerek sağlık hizmeti gerekse de günde bir öğün yemek desteği veriyor. Ancak böyle acil durumlar için de hem belediyelerin hem de devletin üzerine düşeni yapması gerekir. Eğer bu yönde bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilirse ben elimden geleni yapmaya ve gereken tüm desteği vermeye hazırım” dedi.