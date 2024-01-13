Bülent Ersoy, YouTube'da Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yaptığı 'Dünya Güzellerim Masada' programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Diva'nın Zeki Müren hakkındaki iddiaları sosyal medyayı salladı.

"BENİM İÇİN 'ALLAH'IM BU JAPON'UN CANINI AL' DEMİŞ"

71 yaşındaki sanatçı, "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusu üzerine, "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bana 'Japon Çiçeği' derdi. Müzeyyen Senar'ın sözlerini duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum" ifadelerini kullandı

"ZEKİ MÜREN ACIMASIZ BİR İNSANDI"

Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı.

"BUNU KİMSE BİLMEZ"

Bülent Ersoy, "Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü" şeklinde konuştu.