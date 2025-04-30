Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.04.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, C.Y.(E-39)’nin kullanımındaki araç ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığını tespit edip kendisini durduran Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliğinde görevli polis memuruna, kendisine ceza yazmaması maksadıyla 100 ABD Doları nakit para rüşvet vermeyi teklif ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.