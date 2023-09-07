"20 Yıllık kurt bir politikacının nabza göre şerbet verdiği bir durumla karşı karşıyayız" diyen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, "Ben Nazım beyi tanıyorsam bildiği neyse onu yapacak. Bir başkasının fikrine ikna olmadığı sürece önem vermiyor. 'Ben yaparım olur' zihniyetinin Bakanlar Kurulu içerisindeki tek örneğidir Nazım bey. İki öğretmen sendikası diğer bakanlara daha çok eğitimi konuştu Nazım beyden. Nazım beyle diyalog kurulması mümkün değil. Tüm bu yaşananların sebebi Nazım beydir" dedi.

"Başbakan Ünal Üstel, Nazım beyi iyi okumalı"

Maviş, koltuğun tatlı olduğunu, daha büyük koltuğun ise daha tatlı olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Başbakan olma arzusunda olduğunu kaydetti. "Nazım bey önceki dönemlerde Başbakanlık koltuğuna nasıl oturulduğunun farkında" diyen Maviş, "Nazım bey çocuklarımızın üzerinden o koltuğa oturmak için bir mesaj veriyor aslında... 'ben hazırım' diyor. Başbakan Ünal Üstel Çavuşoğlu'nu iyi okumalı" diye konuştu.

