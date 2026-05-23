CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki ses tellerimde sorun çıktı şimdi huzurunuzdayım. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşecekti şu ana kadar görüşme olmadı. Kendisi ‘Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım.’ demişti belki bugün gerçekleşir bu görüşme. CHP köklü bir partidir, ahlaki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım."

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.