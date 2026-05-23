Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Şırnak ve Hakkari dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

MGM, 45 kent için sarı kod yayınlayarak şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sarı kod yayınlanan iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Karabük ve Osmaniye.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BAYRAM BOYU SÜRECEK

MGM'nin uzun vadeli tahminlerine göre yağışlar yurt genelinde Kurban Bayramı'nın son günü olan cumartesiye kadar devam edecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 14/24 derece.

- İstanbul 16/22 derece.

- Denizli 14/23 derece.

- İzmir 15/24 derece.

- Adana 17/24 derece.

- Ankara 10/19 derece.

- Samsun 15/21 derece.

- Erzurum 4/15 derece

- Malatya 10/18 derece.

- Kars 5/18 derece.

- Diyarbakır 10/21 derece.

- Gaziantep 12/23 derece.