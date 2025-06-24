KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, yaz döneminde müsabakalara devam ediyor. Buse, Çekya’da World Athletics Continental Tour Silver kapsamında düzenlenen Brněnská Laťka 2025 yarışmasında yüksek atlama kariyerinin en iyi derecesi olan 1.93’lük dereceye imza attı. Eylül ayında Tokyo’da düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası kotası içerisinde yer alan Buse, bu dereceyle şampiyonaya katılım için iddiasını artırdı.

Geçtiğimiz yıl Balkan Şampiyonası’nda 1.92’lik derecesi ile en iyi derecesine ulaşan Buse, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bu derecesini tekrarlama başarısı göstermişti. Buse böylelikle bu yarıştaki 1.93’lük derecesi ile kişisel en iyi derecesini geliştirmiş oldu. Elit atlet yarışmayı beşinci olarak tamamladı.