Feyzioğlu'nun paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY'a kabulleri için teşekkür ederim.

Bir buçuk aylık süreçte KKTC'de yaptıklarımızı arz ettim. Talimatlarını aldım.

Ardından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğümüzün, ilgili 19 bakan yardımcımızın ve ayrıca kurum temsilcilerinin katılımı ile Türkiye - KKTC ekonomik işbirliği ve kalkınma anlaşması çerçevesinde yapılanlar ve yapılacakların görüşüldüğü koordinasyon toplantısı yapıldı. Görevler dağıtıldı.

KKTC'ye desteği en önemli konuları olarak kabul eden ve anlayışla çalışan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.