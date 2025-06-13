Haber: Pelin Yükselay

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda şu an 8 bin 300 başvuru olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Şerefiye Vergisi getirilerek, para aktarımının artırılması gerektiğini belirterek, dosyaların tamamımın en kısa zamanda sonuçlandırılması ve tazminatların ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi olarak Maraş’ın açılmasını her daim desteklediklerini ve bunun ilkeleri içerisinde de olduğunu anlatan Büyükyılmaz, Maraş’la ilgili yeni bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini söyledi. Maraş açıldığı takdirde, ülke ekonomisinin ayağa kalkacağını belirten Büyükyılmaz, “Maraş’ın açılıp ayağa kalkabilmesi için 5 milyar Euro para gerekiyor. Bu çalışma yapıldığı ve Maraş gerçek hak sahiplerine verilerek açıldığı takdirde ülke ivme atlar. Özetle Maraş’ın açılması gerekiyor” diye konuştu.

Büyükyılmaz: Bizim de tutuklama kararı çıkarmaktan başka şansımız yok

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Güney Kıbrıs’ın tutuklamalarını da eleştirerek, Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’ı ekonomik darboğaza sürüklemeye çalıştığını kaydetti.

Büyükyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi iç hukuku yok sayarak Güneydeki vatandaşların Kuzeyde bıraktıkları mallarla ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak yerine dava açmalarını sağlıyor. Bu tamamen siyasetle bağlantılıdır. Güney Kıbrıs bizi ekonomik anlamda darboğaza getirmeye çalışıyor. Tüm tapu bilgileri bir Kıbrıslı Türk tarafından Güneye verildi. Bu kötü bir durum ve de sorun. Bakın, mütekabiliyet en değerli hazine. Aynı esaslarda bizde bu konuda hak talep edip, bizim de onlara karşı tutuklama kararı çıkarmaktan başka şansımız yok. Eğer bunu yapmazsak bizi yok edecekler. Bizim vatandaşımız nasıl oraya geçerken huzursuz, onlar da bu tarafa geçerken huzursuz olmak zorunda. Bunları hayata geçirmeliyiz.

“Kıbrıs Türk halkını Güney Kıbrıs’a hayran bırakıyoruz”

Ülkedeki pahalılıkla ilgili de konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, girdi maliyetlerini azaltarak üretimin artırılması gerektiğini belirterek, bu yapıldığı takdirde, pahalılığın da azalacağını söyledi. Konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Büyükyılmaz, ekonomi ile beraber Kıbrıs Türk halkının Güney Kıbrıs’a hayran bırakıldığını dile getirdi. Konuşmasının devamında ‘kapılar kapansın’ açıklamalarını da değerlendiren Büyükyılmaz, “kapıların kapanması söz konusu olamaz. Orada çalışan birçok insan var, emekçimiz var. İnsanlar ekmek parası kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Büyükyılmaz, Güney Kıbrıs’ın Shengen bölgesine girmesi ile ilgili adımlarını da değerlendirdi, hükümetin bu konuda çalışmalar başlattığını ve sorunu aşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi… “YDP, iki devletliliği destekleyecek”

Ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Büyükyılmaz, YDP’nin Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldığını hatırlatarak, parti vizyonu ve ilkeleri gereği iki devletliliği savunan Tatar için çalışacaklarını söyledi.

“Ocak-Şubat gibi erken seçim ön görüyorum”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanana kadar hükümette kalacaklarını belirten Büyükyılmaz, ‘Seçimlerden sonra hükümet uzun sürmez’ ifadelerini kullandı. Büyükyılmaz, Ocak-Şubat aylarında erken seçim ön gördüğünü de dile getirdi.