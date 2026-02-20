Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya’daki Baykal Gölü’nde donmuş yüzeyin kırılması sonucu bir tur otobüsünün suya düştüğünü ve araçta bulunan sekiz Çinli turistten yedisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bölge Valisi Igor Kobzev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, otobüste bulunan bir turistin kazadan sağ kurtulduğunu bildirdi. Bölge savcılığı olayla ilgili ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

18 METRE DERİNLİKTE ARAMA ÇALIŞMASI

Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinin su altı kamerasıyla incelendiğini ve dalış operasyonlarının planlandığını açıkladı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği noktada su derinliğinin 18 metre olduğunu belirtti.

Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

TURİSTLERİN GÖZDE ZİYARET NOKTASI

Dünyanın en derin tatlı su gölü olan Baykal Gölü, Moğolistan’ın kuzeyinde yer alıyor ve her yıl çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Son yıllarda Rusya ile Çin arasındaki yakınlaşma ve karşılıklı vizesiz seyahat uygulamasının hayata geçirilmesiyle Çinli turistlerin Rusya’ya ilgisi belirgin şekilde artmıştı.