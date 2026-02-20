Oda’dan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Burhan Bardak’ın, dernek üyelerinin ve sektörde faaliyet gösteren üreticilerin katıldığı toplantıda, sorunlar ele alındı.

Toplantıya, KTSO Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu, KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da katıldı. Toplantıda, sektördeki en büyük sorunların, “denetim eksikliği”, “ülkeye sokulan kaçak yağ” ve “tağşiş sorunu” olduğu belirtildi.

KTSO’dan yapılan açıklamada sektör temsilcilerinin Güney Kıbrıs’tan ve Türkiye’den ülkeye kaçak yağ sokulduğunu, bu yağların neredeyse değirmenden alınan fiyatın da altında bir fiyatla satılarak haksız kazanç elde edildiğini belirttiği ifade edildi. Sektör temsilcilerinin, hükümetin ve ilgili bakanlığın denetimleri artırıp, haksız rekabetin önüne geçmesini talep ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, “Marketlerde tağşiş içeren zeytinyağlarının ve düşük kalite prina yağının (posadan sıkılan yağ), birinci kalite zeytin yağı olarak tüketiciye satıldığını belirten sektör temsilcilerinin, hem tüketicinin kalitesiz ürün tüketmesine neden olunduğunu hem de işini düzgün yapan üreticiye haksız rekabet edildiğini belirttiği” de ifade edildi.