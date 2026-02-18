Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay'ın yönetiminde 70 kişilik ekip “Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali" kapsamında, Sydney ve Melbourne’da sahneye çıktı.

Dernekten verilen bilgiye göre, TC Canberra Büyükelçiliği, TC Sydney Başkonsolosluğu ile TC Melbourne Başkonsolosluğu'nu da ziyaret eden Çağdaş Müzik Derneği, Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile de bir araya geldi.

Derneğin kendi öz kaynaklarıyla düzenlediği turnenin önemine işaret eden Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, müzikal için Azerbaycan, Kosova, İngiltere, Kanada ve Türkiye'den davetler aldıklarını belirtti.

Tünay, Chamber of Australian Turkish Cypriot Professionals ( CATCYP ) ile gerçekleştirilen projenin paydaşlarının KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği olduğunu da kaydetti.