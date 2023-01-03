Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, asgari ücretin belirlemesi sonrası, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Satın alma gücünün daha da azalacağının altını çizen Çağıner, piyasayı ucuzlatmak için çalışma yapılmaması halinde birçok otelin bu yıl açılamayacağını kaydetti.

Çağıner, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret artışı hayırlı olsun. Keşke işe yarasa ve satın alma gücü artsa ama ne yazık ki artmayacağı gibi daha da azalacak. Artış ise yarasa bu kadar artışa ihtiyaç olmazdı. Piyasa ucuzlatmak için çalışma yapılmazsa otelcilik sektörü için söylüyorum otellerimizin birçoğu bu yıl açılamayacaktır. Nedeni ise asgari ücret artışı değil onun yaratacağı aşırı pahalılık olacaktır."