Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı R.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer 18 Ağustos 2022 – 7 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da Yagmur Sokak üzerinde park halinde bulunan M.U’ya ait minibüsün kapısı açılarak araca ait tüm elektrik kabloları muhtemelen kesici bir alet ile kasten ve kanunsuz olarak kesilip içerisinde bulunan şarj kabloları siyah renk araç komutası demirden mamul siyah renk kürek, kablosuz yeşil renk markası meçhul vantilatör, araca ait şarj ve kontrol üniteleri, 3 adet aracın kontrol ekranı aracın kontrol düğmeleri, siyah renk klima kontrol ünitesi ve siyah renk Amazon fire 7 marka tablet sirkat edildiğini söyledi.

Polis şikayetin yapıldığını ve kayıt tutulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 7 Mart 2023 tarihinde tapletin aktif olduğunu şikayetçinin gelip yeni bildirimde bulunması üzerine tapletin vermiş olduğu sinyalin adresine gidildiğini ve huzurda bulunan zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 1 adet Amazon Marks Tablet ve Şarj Kablosu tespit edilip emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin araştırılacağını ayrıca kayıp olan emarelerda bulunduğunu belirterek zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.