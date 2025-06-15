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Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında, zanlının çaldığı klimalardan altısını yalan beyanda bulunarak beş farklı şahsa satarak toplam 87.000 TL sahtekarlıkla elde ettiği belirlendi.

Yürütülen ileri soruşturmada, U.M., Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada polis ekipleri tarafından tespit edilip tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Aralık 2024 ayında İskele’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan U.M. (22), şirket binasına takılmak üzere teslim edilen 21 adet 18’lik klimayı çalarak sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.

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