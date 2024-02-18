Beşiktaş Dolmabahçe’deki otobüs duraklarında geçen aylarda yaşanan olayda bir şüpheli, yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çaldı.

Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı.

Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli takibe aldı. Olay günü hırsızın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, takip çalışmalarını sürdürdü.

TELEFONU ÇALIP "HANIMEFENDİ TELEFONUNUZ DÜŞTÜ" DEDİ

Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı.

Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, "Hanımefendi telefonunuz düştü." diyerek geri vermek istedi.

Kadın telefonu önce almazken neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı.

Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.