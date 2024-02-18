Ülkemizin sevilen isimlerinden Suna Korsan hayatını kaybetti. 

Bir gecede 16 kaçak Bir gecede 16 kaçak

Korsan'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Suna Korsan'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 