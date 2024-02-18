Ülkemizin sevilen isimlerinden Suna Korsan hayatını kaybetti.
Korsan'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Suna Korsan'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ülkemizin sevilen isimlerinden Suna Korsan hayatını kaybetti.
Korsan'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Suna Korsan'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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