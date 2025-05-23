Çeyrek asırdır misafirlerine sunduğu eşsiz lezzetler, kaliteli hizmet anlayışı ve yenilikçi vizyonuyla fark yaratan Califorian, bu anlamlı yılı unutulmaz bir geceyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

24 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19:00’da Esentepe’nin seçkin yaşam alanlarından Maldives Homes’ta gerçekleştirilecek etkinlik, marka tarihine yakışır bir ihtişamla organize ediliyor. Katılımcılara müzik, eğlence ve sürprizlerle dolu bir gece vaat eden etkinlikte, genç kuşağın beğenilen sanatçılarından Çakal sahne alacak. Yüksek enerjili performansıyla geceye damga vurması beklenen Çakal’ın konseri, kutlamanın en özel anlarından biri olacak.

Etkinlik Programı:

● 🎂 25. Yıl Pastası Kesimi



● 💃 Dans Gösterileri



● 🎧 DJ Performansları



● 🎤 Çakal Konseri



● 🎉 Sürpriz Etkinlikler



Califorian Restaurant ailesi, bu özel gecede tüm dostlarını, iş ortaklarını ve sadık misafirlerini bir araya gelerek 25 yıllık başarı yolculuğunu birlikte kutlamaya davet ediyor.

“25. yılımızı hep birlikte kutlayalım!”