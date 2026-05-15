Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş, olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de M.K.’ye ait iş yerine ait konteynerlerden makinist aletlerinin çalındığını ve iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, yapılan araştırmalar sonucunda suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 13 Mayıs’ta tutuklandığını, evinde yapılan ilk aramada makinist aletlerinin bulunamadığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak ek süre alındığını belirten polis, bu süreçte evde ikinci bir arama yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlının gösterimi ile JBL hoparlör, mikrofon ve çeşitli eşyaların evin bahçesindeki araçların içerisinde bulunduğunu, 14 Mayıs 2026 tarihinde müşteki M.K.’ye gösterilen emareler arasında JBL hoparlör, JBL mikrofon ve yeşil mikrofiber bezin kendisine ait olduğunun beyan edildiğini aktardı.

Müştekinin iş yerinden çalınan makinist aletlerinin ise henüz bulunamadığı belirtildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı F.K.’nin 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.