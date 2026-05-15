KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Sudanlı N.M.A.M. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu, mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne gelen zanlının ülkesine gitmek istemesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde, 03 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 11 gün boyunca KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve bu nedenle tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların sürdüğünü ifade ederek, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı N.M.A.M.’nin 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.