

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Okan Mamalı, zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 26 Şubat-20 Temmuz tarihleri arasında Girne’de Zeytinlik bölgesinde bir şahsa ait ikametgâha birden fazla kez giriş yapan O.C ile A.D’nin 3 adet televizyon, bazı eşyalar ve ikametgahın önünde park halinde bulunan 30 bin Sterlin değerindeki Mercedes E 220 marka aracı çekiciye bindirip çaldıklarını söyledi.

Polis, meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu tespit edilen O.C ile A.D'nin 14 Ağustos 2023 tarihinde Girne’de, tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis memuru, iki zanlının aracı 12 Temmuz’da çaldıklarını, aynı gün Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren M.E.Ç'ye ait garaja götürüp, 60 bin TL’ye sattıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının hırsızlık mal olduğunu bildiği halde aracı değerinin altında bir fiyata satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı O.C'nin cep telefonunda zanlı tarafından verilen 60 bin liralık çekin fotoğrafının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının askıda davası bulunmadığını ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



