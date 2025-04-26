Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Biran Yıldır, 20 Ekim 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’ta sakin G.N’nin (E-77) 23 Ekim 2023 tarihinde saat 08:00 raddelerinde yapmış olduğu şikâyette, yaklaşık 13 gün önce Güney Kıbrıs’taki ikametgahından kendisine ve eşine ait banka kartlarının çalındığını ve hesaplarında yaptığı kontrolde harcamaların Kuzey Kıbrıs’ta yapıldığının tespit edildiğini ve şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine yapılan tahkikat neticesinde mesele ile bağlantılı konu kartlardan KKTC’de harcama yapan kişilerin zanlı ile birlikte şu an aranmakta olan iki kişinin daha olduğunun tespit edilerek aleyhlerine 1 Kasım 2023 tarihinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis memuru Biran Yıldır, alınan tutuklama emri ışığında huzurda bulunan zanlının 25 Nisan 2025 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis tutuklanan zanlının tutuklanmasını ardından gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit, tekzip edilmesi gerektiğini ve mesele ile ilgili olarak alınması gereke ifadeler olduğunu söyledi.

Polis ayrıca meselede bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan 2 kişi daha olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Serden Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.