Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde; Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan , Türkmenistan ve KKTC’nin katılımı ile gerçekleşecek toplantıda, " Aile Politikalarında İşbirliği " konusu ele alınacak ve ülke bakanlarının katılımı ile yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İstanbul temasları çerçevesinde İstanbul Otizm Bakım, Rehabilitasyon Aile ve Danışma Merkezi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik ediyor.

Gardiyanoğlu, 17 Mayıs Cuma günü adaya dönecek.