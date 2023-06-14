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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV ekranlarında Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Asgari ücret tartışmalarına dikkat çeken Taçoy, asgari ücretin hayat pahalılığına endekslenerek otomatik artırılması gerektiğini söyledi.

İŞVERENLERİN FARKLI TALEPLERİ VAR

İşveren tarafının masada farklı talepleri olduğuna işaret eden Taçoy, talepleri şu sözlerle açıkladı: “Geçen defa işverenin bizden farklı talepleri vardı. Dokuz çalışan ve işverenle birlikte on kişinin bulunduğu bir iş yerinin bizden teşvik alabilmesini sağlayabilmek yönündeydi. Artı sosyal sigorta katkı paylarının belli bir miktarda bizlerin ödemesiydi. Bunun hesabını kitabını yaptık ve önergesini hazırladık. Ancak önergeyi sunmadık."

Önergeyi sunamama nedenlerini 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden kaynaklandığını kaydeden Taçoy, “O dönem deprem yaralarını sarmak için devlet bir yandan yardım talep ederken bir yandan da verici yüz olmamak için bıraktık” dedi.

İŞVERENE DESTEK GELİYOR

Öneriyi bu ay bakanlar kuruluna getirdiklerini anlatan Taçoy, “Bu ay sonu seçimden hemen sonra alınacak, Haziran ayından itibaren geçerli olacak Aralık ayına kadar sürecek bir projeyi sunduk. Bu proje önümüzdeki günlerde de daha fazla duyulacak. Burada 10 kişiye kadar olan iş yerleri bu primi alacak” diye konuştu.

ÜRETİCİYE YENİDEN TEŞVİK SAĞLANACAK

Prim desteğinden muaf tutulacak bazı sektörler olduğunu belirten Bakan Taçoy, üretici kesimede yeniden teşvik primi sağlanacağını açıkladı. Taçoy, 26 bin kişinin bu teşvikten faydalanacağını dile getiren Taçoy, uygulamanın aylık maliyetinin ise 21 milyon civarına geleceğinin bilgisini verdi.

TEDBİR PAKETİNE YENİ ÖNLEMLER EKLENDİ

Son beş ayda yaşanan hayat pahalılığının yüzde 19.62 oranında olduğuna işaret eden Taçoy, “Dövizde yaşanan hareket çok mu kötü diye baktığınız zaman 2021 de yüzde 69'luk bir değişim var, 2018 yılında yüzde 120'lik bir değişim var 3 aylık sürelerde. Yüzde 20 onlara kıyasla devede kulak kalır. Biz buna rağmen sayın Başbakanımızın vermiş olduğu talimatlarla bir tedbirler paketi hazırladık. ayın başbakanımız bunu kamuoyu ile sanırım paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Taçoy, oluşturulan tedbir paketine bilinen önlemlerin yanı sıra ilk kez uygulanacak önlemlerin de yer aldığını dile getirdi.

Asgari ücretin ne kadar artacağına yönelik ise Taçoy, “En fazla yüzde 25 en az ise yüzde 22 artar. Hayat pahalılığının o marjın içinde kalmasını bekliyoruz” yanıtını verdi.

Taçoy, asgari ücret komisyonunda asgari ücretin belirlenmesi dışında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında daha kapsamlı konularında ele alınıp tartışılması gerektiğini ifade etti.

“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

Çalışma izni başvurularının online sistem üzerine taşındığını anlatan Taçoy, çalışma izinleri konusunda yapılan denetimlerde kesilen cezaların iptal edildiği yönünde iddialar doğru mu sorusuna ise şu yanıtı verdi: “ Hayır. Bir komisyon vardır. Eğer kişi kaçaksa o kişi hakkında yazılan ceza silinmez.”

DENETİMDE MÜFETTİŞLER BİRLEŞİYOR

Denetimlerin 20 müfettiş ile yapıldığını ve bu sayının yetersiz olduğunu kaydeden Taçoy, İhtiyat sandığı, sosyal sigorta ve çalışma dairesi müfettişlerine denetimleri yapmaları için yetki vereceklerini belirtti. Taçoy, böylelikle denetim noktasında müfettiş sayısını 70 civarına çıkarmış olacaklarını söyledi.

İşsizlik oranlarına değinen Taçoy, “İşsiz sayımız yüzde 6,5 . Genç işsiz sayımız daha yüksektir %19 civarındadır” dedi.

İŞ BUL PORTALI YENİLENECEK

İş Bul portalını yenilemeyi hedeflediklerini anlatan Taçoy, “60 bine yakın münhal mevki görünür orada. Çünkü her çalışma izinli olan kişinin mevkisi münhaldir. Sosyal sigortalarla İş Bul’un ortak bir linki olması gerekir ki işsizliğe başvurduğunda İş Bul’a da kaydı düşebilsin ve kendisine başka işler teklif edilebilsin. Devletin bu kişilere işsiz kaldığı müddetçe finansal destek sunması gayet normaldir ama bu sürekli olabilecek bir şey değildir. Onun için onların da iş bulabilmeleri adına o münhal mevkilerin görülebilecek ve takip edilebilecek duruma getirilebilmesi lazım. Bunun da İş Bul portalı üzerinden yapılması gerekir ve çalışmalarımızda bunun üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Yeni istihdam alanları oluşturmak ve açılacak bu alanlara yapılacak istihdamları teşvik etme sorumluluğu içinde olduklarını belirten Taçoy, “Her üç ayda bir 10 milyon müteşebbis veya gençlerin istihdamına dair yaptığımız bir sorumluluğu karşı tarafa ödüyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN KKTC VATANDAŞI SAYISI 20 BİN

Asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşının 20 bin olduğunu kaydeden Taçoy, ülkede 60 bin çalışma izinli kişi olduğunun da bilgisini aktardı.

PRİMLERİN DOĞRU YATIRIMINDAN ŞÜPHELİYİM

Toplumun içerisinde işverenlerin kalifiyeli elemanı yanlarında tutmak için daha yüksek ücretler ödediğine işaret eden Taçoy, Bu primlerini ne kadar doğru yatırıyor noktasında benim gerçek anlamda soru işaretleri kafamda var. Ayrıca ihtiyat sandığında bir çok kişinin maaşlarının ise asgari ücret üzerinden yatırıldığını iddia edebilirim” ifadelerini kullandı.

KALKANLI YAŞAM EVİ HENÜZ BAKANLIĞIMIZA BAĞLANMADI

Kalkanlı Yaşam Evi konusuna da değinen Taçoy, yaşam evinin henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanmadığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı’ndan orayı almadık çünkü fiziki yapısında bazı sıkıntılar var. Öte yandan orada hem zihinsel engelliler ve huzur evinin birlikte olduğu bir yapı var. Bunları bir çerçevede düzenlemek ve ayrıştırmak gerekiyor. Bunu organize ediyor bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.