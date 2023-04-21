Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Taçoy, sabah saatlerinde kendisini iyi hissetmemesi üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Derhal kontrol altına alınan Taçoy’un ileri tetkikler için bir süre hastanede kalacağı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMUNDA ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

BRT muhabirinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı bilgiye göre, Bakan Taçoy'un baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle bu sabah hastaneye başvurduğu aktarıldı.

Taçoy’un sağlık durumunda endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilirken ileri tetkikler için bir süre hastanede kalacağı kaydedildi.