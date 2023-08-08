Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ön izin, ön izinden muaf, öğrenci çalışma izni ve uzatma, yatay geçiş, 3. uyruklu çalışanları getirmek için tüm başvuru işlemleri ile işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akitlerinin 10 Nisan’dan itibaren yenilenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı portalı üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eski sistem üzerinden başlatılmış olan izin işlemleri ve tamamlanmayan başvuruların 20 Ağustos 2023 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat edilerek tamamlanması gerekmektedir. 20 Ağustos’a kadar tamamlanmayan eski başvurular iptal edilecek ve geçersiz sayılacaktır”

Yeni portalın, çalışma hayatı ile ilgili tüm işlemlerin Bakanlığa bağlı kurumlara uğramadan yapabilme imkanı tanıdığı bildirildi.