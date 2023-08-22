Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Girne Belediyesi tarafından yapılan denetimler neticesinde, sağlıksız koşullarda et satışı yapılan iş yeri ile ilgili sosyal medyaya yansıyan haberi ihbar kabul eden Çalışma Dairesi müfettişlerinin dün habere konu olan iş yerini denetlediği bildirildi.

Açıklamada, “Girne Belediyesi tarafından iş yeri mühürlendiği için, ilgili işyeri yalnızca çalışma ve iş kurma izinleri açısından denetlenmiş, çalışma ortamı teftiş edilememiştir” denildi.

“Yapılan denetimde, söz konusu iş yerinin 2022 tarihinde faaliyete başladığı ve yabancı uyruklu işyeri sahibinin, 2024 yılına kadar iş kurma izni olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Çalışma Dairesi, insan odaklı hizmet anlayışı ile insan sağlığını tehdit eden hiçbir işyerine taviz vermeden çalışma koşullarının denetlenmesi için üzerine düşen yasal yükümlülükleri her zaman yerine getirmeye hazırdır. Bu çerçevede, Belediyeler ve ilgili bakanlıklar ile iş birliği yaparak denetimlerimiz ülke genelinde artarak devam edecektir.”

Fotoğraf: Arşiv