Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren çalışma izni başvurularında üçüncü dünya ülke vatandaşları için 250 Euro teminat ve taahhütname şartı aranacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası altında yapılan Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 34. maddesi kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerden KKTC’ye çalışma maksadı ile gelen her üçüncü dünya ülke vatandaşı için teminat ve banka garantisi göstermesini talep etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren ilgili tüzük maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak İşverenler tarafından yapılacak tüm çalışma izni başvurularında her üçüncü dünya ülkesi vatandaşı için istenecek teminat miktarının 250 Euro olarak uygulanması kararını üretmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında ise şunlar belirtildi:

“İşverenler tarafından verilecek 250 euroluk teminat mektubuna ek olarak yapılan her çalışma izni başvurusu için işverenlerden bir de taahhütname alınacaktır. Taahhütname, işçinin çalışma izin süresini kapsayacak şekilde düzenlenecek ve iş ilişkisinin her ne şekilde olursa olsun sona ermesi halinde de işçinin ülkesine geri dönüşü için harcanacak masraflarını da kapsayacak şekilde olacaktır. Taahhütnamede, çalıştırılmak için müracaat edilen işçinin çalışma izin süresi ve işçinin kimlik bilgileri açıkça belirtilecektir.”

Çalışma izni başvurularında dikkat edilecek hususlar ise şöyle sıralandı:

“1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait csgb.gov.ct.tr online hizmet portalından taahhütname örneği indirilip istenilen bilgiler doldurulacak ve işverenler tarafından (şirket ise direktör veya direktörleri) tarafından imzalanıp noter tarafından tasdiklenecektir.

2. csgb.gov.ct.tr portalına yapılacak başvurularda eklenecek evraklar bölümündeki yere ilgili taahhütname yüklenecektir. Ayrıca taahhütnamelerin aslı Bakanlıkta oluşturulacak birime de elden teslim edilecektir.

3. Taahhütnamenin koşullarının ilgili işveren tarafından yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, daha sonra yapılacak üçüncü dünya ülkelerinden ön izin talepleri Bakanlık tarafından 1 yıl süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. 24 Şubat 2025 tarihinden önce online portal üzerinden yapılan ve Bakanlık tarafından değerlendirilmesi yapılmamış veya Bakanlık tarafından değerlendirilmesi yapılıp onay almış ancak banka teminat yüklemesi aşamasına gelmemiş her başvuru için sistem teminat miktarını 250 euro olarak düzenleyecektir.

5. 24 Şubat 2025 tarihinden önce csgb.gov.ct.tr online hizmet portalına yapılmış ve Bakanlık tarafından onayı alınıp Teminatı yüklenen başvurular iptal edilmeyip süreç devam edecektir.”