Polisin açıklaması şöyle:

11.06.2024 tarihinde Aslanköy’de, S.S.(E-48) ve Y.K.(E-33)’nin yurt dışında bulunan üç ayrı şahsa çalışma ön izni çıkaracakları yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak konu şahıstan sahtekarlıkla 2.500 Euro para temin ettikleri ve ilgili Bakanlığa ait resmi bir evrağı sahteleyip, konu şahsa whats app uygulaması üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.S. ve Y.K. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.